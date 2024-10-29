Кустурица: В западных фильмах в отличие от картин советских авторов нет души

В западных фильмах в отличие от картин советских авторов нет души, поэтому российское кино не должно имитировать Голливуд, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в западном кино есть «динамика и технология», но только не душа. Советское кино режиссер назвал «очень сильным», призвав современных авторов вернуться к корням в этом смысле.