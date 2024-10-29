Кустурица: В западных фильмах в отличие от картин советских авторов нет души

В западных фильмах в отличие от картин советских авторов нет души, поэтому российское кино не должно имитировать Голливуд, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в западном кино есть «динамика и технология», но только не душа. Советское кино режиссер назвал «очень сильным», призвав современных авторов вернуться к корням в этом смысле.

Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»

Режиссер Эмир Кустурица намерен экранизировать повесть Льва Толстого «Казаки», сообщает газета «Культура». По его словам, эта картина станет заключительной частью «русского триптиха» - цикла киноработ по классическим произведением классиков российской литературы. Об этом Кустурица рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Режиссер уточнил, что первый фильм триптиха будет некой осовремененной версией произведений Федора Достоевского, второй будет снят на основе повести Николая Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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