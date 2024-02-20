Кустурица станет спикером марафона «Знания» на Всемирном фестивале молодежи
Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает пресс-служба общества «Знание».
В сообщении говорится, что кинодеятель расскажет о своей глубокой связи с Россией, а также прокомментирует будущие проекты, он намерен реализовать в стране.
«Я люблю русскую литературу. Люблю советские фильмы. Мне хотелось бы стать российским гражданином, так как я чувствую себя частью русской культуры», - указал кинорежиссёр.
Ранее Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru