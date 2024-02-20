Кустурица станет спикером марафона «Знания» на Всемирном фестивале молодежи

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в России, сообщает пресс-служба общества «Знание».

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В сообщении говорится, что кинодеятель расскажет о своей глубокой связи с Россией, а также прокомментирует будущие проекты, он намерен реализовать в стране.

«Я люблю русскую литературу. Люблю советские фильмы. Мне хотелось бы стать российским гражданином, так как я чувствую себя частью русской культуры», - указал кинорежиссёр.

Ранее Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Всемирный Фестиваль Молодежи И СтудентовРоссияЭмир Кустурица

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