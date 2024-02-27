Кустурица изменил название романа Достоевского ради фильма

По его словам, картина «Преступление без наказания» станет его первой работой на русском языке.

Затем режиссёр намерен экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

«Закончу с Достоевским где-то до конца следующего года. В 2026 буду работать с Водолазкиным, всё будет снято в России», — заключил сербский кинодеятель.

Ранее в преддверии товарищеского матча сборных России и Сербии Кустурице подарили именную футболку российской национальной команды с номером «70», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

