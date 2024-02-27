Кустурица изменил название романа Достоевского ради фильма

Сербский режиссёр Эмир Кустурица намерен уже в 2024 году приступить к съёмкам фильма по роману Фёдора Достоевского, сообщает РИА Новости.

Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить

По его словам, картина «Преступление без наказания» станет его первой работой на русском языке.

Затем режиссёр намерен экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

«Закончу с Достоевским где-то до конца следующего года. В 2026 буду работать с Водолазкиным, всё будет снято в России», — заключил сербский кинодеятель.

Ранее в преддверии товарищеского матча сборных России и Сербии Кустурице подарили именную футболку российской национальной команды с номером «70», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияКинорежиссёрКиноФильмЭмир Кустурица

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