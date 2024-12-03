Кустурица назвал Серафима Саровского самым важным православным святым

Награждение прошло на российской премьере фильма Кустурицы и Йована Марковича «Люди Христовы. Наше время». В ходе церемонии сербский режиссёр назвал Серафима Саровского самым важным для него православным святым.

Кустурица рассказал, что в своей ленте «По млечному пути» он сыграл монаха, который кормил медведя апельсином.



«Когда я закончил фильм, я увидел книгу, где был образ святого Серафима Саровского, который тоже кормил медведя. Я был очень, очень рад», – заключил режиссёр.

Ранее Кустурица заявил о намерении получить гражданство России, так как это позволит реализовать новые творческие проекты, сообщает RT.

