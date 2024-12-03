Кустурица назвал Серафима Саровского самым важным православным святым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил сербского режиссёра Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени. Как пишет РИА Новости, награду ему вручили за вклад в сохранение традиционных ценностей.
Награждение прошло на российской премьере фильма Кустурицы и Йована Марковича «Люди Христовы. Наше время». В ходе церемонии сербский режиссёр назвал Серафима Саровского самым важным для него православным святым.
Кустурица рассказал, что в своей ленте «По млечному пути» он сыграл монаха, который кормил медведя апельсином.
«Когда я закончил фильм, я увидел книгу, где был образ святого Серафима Саровского, который тоже кормил медведя. Я был очень, очень рад», – заключил режиссёр.
Ранее Кустурица заявил о намерении получить гражданство России, так как это позволит реализовать новые творческие проекты, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет Госдумы не поддержал учреждение Дня ветеранов боевых действий
- Кустурица назвал Серафима Саровского самым важным православным святым
- СМИ: Несколько студентов пострадали после нападения собаки на лекции во Владикавказе
- Путину показали протезы для участников СВО
- Южная Корея объявила о введении военного положения
- Экс-замглавы ПФР Челябинской области отпустили по УДО
- Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве
- Георгий Джикия назвал причину ухода из «Спартака»
- Замглавы РЖД выступил против разрешения курить в поездах
- Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного за 60 лет минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru