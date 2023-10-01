Кустурица планирует снять фильм по мотивам романа Водолазкина «Лавр»

По его словам, в России очень хорошие писатели. Кинематографист читает произведения российских авторов как в переводе, так и в оригинале.

Также Кустурица заявил, что в следующем году планирует начать работу над фильмом по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки могут состояться в Краснодарском крае.

Также режиссер снимет фильм по произведениям Гоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

