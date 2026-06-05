Путин: Крупные российские компании начнут переезжать из Москвы в регионы

Крупные российские компании начнут переезжать из Москвы в регионы, сообщил Владимир Путин. Столице это не повредит, сказал президент России Сергею Собянину.

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Мэр Москвы ответил улыбкой.

«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации. Укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места», — заявил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
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