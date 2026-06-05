СМИ: Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха

Астронавтам на Международной космической станции (МКС) приказали перейти в корабль Dragon и подготовиться к эвакуации. Об этом со ссылкой на NASA сообщает Reuters.

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Уточняется, что приказ был отдан в связи с ростом утечки воздуха в российском сегменте станции.

«Российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории», - говорится в сообщении.

Ранее ракета миллиардера и основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ЭвакуацияАстронавтыКосмосМКС

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