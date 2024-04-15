Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников стал лауреатом V Национальной премии в области веб-контента, пишет РИА Новости.
Крыжовников признан лучшим режиссером интернет-сериала. Церемония вручения проходит в Москве.
Лучшим актером интернет-сериала признан Иван Янковский. Он сыграл главную роль в «Слове пацана».
Сам проект взял награду в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут».
Ранее автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев призвал не ждать скорого выхода второго сезона. По его словам, создатели сериала пока не обращались к нему с предложением продолжить работу над проектом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru