Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников стал лауреатом V Национальной премии в области веб-контента, пишет РИА Новости.

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Крыжовников признан лучшим режиссером интернет-сериала. Церемония вручения проходит в Москве.

Лучшим актером интернет-сериала признан Иван Янковский. Он сыграл главную роль в «Слове пацана».

Сам проект взял награду в номинации «Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут».

Ранее автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев призвал не ждать скорого выхода второго сезона. По его словам, создатели сериала пока не обращались к нему с предложением продолжить работу над проектом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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