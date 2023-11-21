«Кромешный ад!»: Пореченков признался, что больше не хочет играть спортсменов
Актер Михаил Пореченков признался, что больше не хочет играть спортсменов и в целом не готов на роли, к которым требуется серьезная физическая подготовка.
По его словам, подготовка к ролям, как в «Поддубном» или в картине «День Д», для него кромешный ад. Непростые роли не только забирают много сил, но и в целом являются травмоопасными, передает его слова «ФедералПресс». Актер добавил, что подобных героев сегодня могут себе позволить молодые таланты.
Ранее стали известны рекламные гонорары российских звезд. Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева и Фёдор Бондарчук получают за участие в рекламных кампаниях от семи до 15 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда». От пяти до семи млн рублей за съёмки в рекламных роликах получают Сергей Маковецкий, Ксения Бородина и Михаил Пореченков, , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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