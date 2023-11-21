Боярский заявил, что его не брали ни в один театр Петербурга

Актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что в молодости его не брали ни в один из театров Санкт-Петербурга. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Боярский заявил о намерении завершить театральную карьеру

По словам Боярского, почти 50 лет назад он начал играть в Театре имени Ленсовета «просто потому, что взяли».

«Меня не брал ни один театр в Петербурге — в Ленинграде в то время», — указал актер.

По словам Боярского, он «работал очень много», как только режиссер Игорь Владимиров взял его в труппу.

Также актер поделился, что в театре его привлекает атмосфера за кулисами, где были «совершенно фантастические, родные мне люди».

Ранее Михаил Боярский заявил о готовности завершить карьеру и уделять больше внимания семье, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургТеатрыАктерыМихаил Боярский

Горячие новости

Все новости

партнеры