Боярский заявил, что его не брали ни в один театр Петербурга
Актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что в молодости его не брали ни в один из театров Санкт-Петербурга. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Боярского, почти 50 лет назад он начал играть в Театре имени Ленсовета «просто потому, что взяли».
«Меня не брал ни один театр в Петербурге — в Ленинграде в то время», — указал актер.
По словам Боярского, он «работал очень много», как только режиссер Игорь Владимиров взял его в труппу.
Также актер поделился, что в театре его привлекает атмосфера за кулисами, где были «совершенно фантастические, родные мне люди».
Ранее Михаил Боярский заявил о готовности завершить карьеру и уделять больше внимания семье, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru