Критики «разнесли» новую «Лигу Справедливости» накануне премьеры

«Лига справедливости Зака Снайдера» уже завтра 18 марта выходит в прокат. Это четырехчасовой блокбастер 2017 года, дополненный новыми сценами 2020 года.

В Сети уже появились первые отзывы критиков о картине. Так, например, критик Джон Дефор из The Hollywood Reporter написал, что у Снайдера получилась слабая и очень длинная работа.

Британский кинокритик издания Little White Lies Ханна Вудхед также согласилась со своим американским коллегой. По ее мнению, фильм слишком длинный и скучный.

Сами же авторы блокбастера отмечают, что фильм получился длинным, бескомпромиссным по своему настроению и отлично скомпонованным.

В этой картине супер-герои объединяются, чтобы спасти мир от вторжения злодея Степного волка и его демонической армии.

