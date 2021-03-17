Критики «разнесли» новую «Лигу Справедливости» накануне премьеры
«Лига справедливости Зака Снайдера» уже завтра 18 марта выходит в прокат. Это четырехчасовой блокбастер 2017 года, дополненный новыми сценами 2020 года.
В Сети уже появились первые отзывы критиков о картине. Так, например, критик Джон Дефор из The Hollywood Reporter написал, что у Снайдера получилась слабая и очень длинная работа.
Британский кинокритик издания Little White Lies Ханна Вудхед также согласилась со своим американским коллегой. По ее мнению, фильм слишком длинный и скучный.
Сами же авторы блокбастера отмечают, что фильм получился длинным, бескомпромиссным по своему настроению и отлично скомпонованным.
В этой картине супер-герои объединяются, чтобы спасти мир от вторжения злодея Степного волка и его демонической армии.
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