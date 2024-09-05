Критики поставили низкие оценки продолжению «Джокера»

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» получил весьма скромные оценки на Metacritic, сообщает газета «Культура».

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Картина набрала всего 51 бал из 100 возможных после первых 15 обзоров критиков.

По мнению киноведов, вторая часть «Джокера» уже не удивляет, как первая часть. Они также считают, что сюжет ленты рыхлый. Негативную реакцию вызвала и слабая актерская игра певицы Леди Гаги, которая исполнила роль Харли Квинн.

К положительным моментам фильма отнесли игру актеров второго плана Брендана Глисона и Стива Кугана.

В мировой прокат продолжение «Джокера» выйдет 4 октября.

Ранее режиссер «Джокера» Тодд Филлипс заявил, что не желает снимать третью часть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
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