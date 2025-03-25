Суд отклонил апелляцию Бьянки по делу против лейбла Koala Music

В январе Бьянка подала апелляцию, но 24 марта суд оставил в силе решение первой инстанции. Представители Koala Music представили доказательства выполнения обязательств, тогда как сторона певицы, по словам юристов лейбла, не смогла обосновать наличие нарушений со стороны компании.

Ранее PR-менеджер певицы Бьянки Максим Черный в комментарии для НСН уточнил, что артистка не подавала новый иск против лейбла Koala Music, а обжаловала решение суда по первому делу. Он отметил, что спор касался невыполнения отдельных пунктов договора и изначально команда Бьянки предлагала урегулировать ситуацию без суда.

По словам Черного, в ходе разбирательства лейбл выплатил артистке большую часть положенных ей средств, но основной вопрос — досрочное расторжение контракта — остается открытым. Он добавил, что стороны продолжают сотрудничество в рамках действующего соглашения.

