Суд отклонил апелляцию Бьянки по делу против лейбла Koala Music

Апелляционный суд отказал певице Бьянке в пересмотре решения о расторжении контракта с лейблом Koala Music, подтвердив законность ранее вынесенного вердикта. Об этом сообщили представители юридической фирмы, защищавшей интересы лейбла.

Судебное разбирательство началось в марте 2024 года, когда артистка подала иск, заявив, что компания якобы не выплачивала ей часть вознаграждения. Однако в декабре Арбитражный суд Москвы признал эти претензии необоснованными и отклонил иск.

Певица Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music

В январе Бьянка подала апелляцию, но 24 марта суд оставил в силе решение первой инстанции. Представители Koala Music представили доказательства выполнения обязательств, тогда как сторона певицы, по словам юристов лейбла, не смогла обосновать наличие нарушений со стороны компании.

Ранее PR-менеджер певицы Бьянки Максим Черный в комментарии для НСН уточнил, что артистка не подавала новый иск против лейбла Koala Music, а обжаловала решение суда по первому делу. Он отметил, что спор касался невыполнения отдельных пунктов договора и изначально команда Бьянки предлагала урегулировать ситуацию без суда.

По словам Черного, в ходе разбирательства лейбл выплатил артистке большую часть положенных ей средств, но основной вопрос — досрочное расторжение контракта — остается открытым. Он добавил, что стороны продолжают сотрудничество в рамках действующего соглашения.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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