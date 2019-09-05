Критик поспорил с Мединским о ценности комиксов

Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что очень плохо относится к комиксам. На открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), он заявил, что комиксов предназначены для детей, которые еще плохо читают, передает РИА Новости. Для взрослых «это не еда», сказал Мединский. «Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», – заявил министр.

Литературный критик Николай Александров не согласился с главой Минкультуры. В эфире НСН он высказал мнение, что пренебрежительное отношение к этому литературному жанру в России существует из-за того, что комиксная культура была совершенно не развита в Советском Союзе.

«Комиксная культура – совершенно отдельная, своеобразная и богатая. Комиксы нельзя рассматривать как книжки с картинками или как картинки с текстами, которые дополняют рисунки автора. Это особенная культура, также как кино не равно театру, как мультфильм не равен кино. Странно считать, что комиксная культура рассчитана исключительно на детей и подростков. Это происходит из-за того, что комиксы в советской России, за исключением таких знаменитых, как One Piece, например, были не слишком сильно распространены. Тем более не были распространены во взрослой среде», – полагает специалист.