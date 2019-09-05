Критик поспорил с Мединским о ценности комиксов
Литературный критик Николай Александров рассказал НСН о причине, по которой глава Минкультуры недолюбливает комиксы.
Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что очень плохо относится к комиксам. На открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), он заявил, что комиксов предназначены для детей, которые еще плохо читают, передает РИА Новости. Для взрослых «это не еда», сказал Мединский. «Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», – заявил министр.
Литературный критик Николай Александров не согласился с главой Минкультуры. В эфире НСН он высказал мнение, что пренебрежительное отношение к этому литературному жанру в России существует из-за того, что комиксная культура была совершенно не развита в Советском Союзе.
«Комиксная культура – совершенно отдельная, своеобразная и богатая. Комиксы нельзя рассматривать как книжки с картинками или как картинки с текстами, которые дополняют рисунки автора. Это особенная культура, также как кино не равно театру, как мультфильм не равен кино. Странно считать, что комиксная культура рассчитана исключительно на детей и подростков. Это происходит из-за того, что комиксы в советской России, за исключением таких знаменитых, как One Piece, например, были не слишком сильно распространены. Тем более не были распространены во взрослой среде», – полагает специалист.
В результате комиксы в нашей стране не стали частью культуры сразу для нескольких поколений.
«Комиксная культура, которая развивалась во Франции или США, прошла мимо целых поколений советских детей. И, видимо, мимо поколения Мединского. Поэтому его взгляд на комиксы как нечто инфантильное, предназначенное для детей, недостойное внимания взрослого читателя», –добавил Александров.
Литературный критик отметил, что сейчас термин «комикс» конкурирует и даже заменяется термином «графический роман».
«Среди лучших комиксов можно вспомнить знаменитый «Приключения Тинтина» художника Эрже. А современных авторов довольно большое количество, например, фантастический Нил Гейман, который известен как автор не только комиксов и сказок для детей, но и как автор удивительных графических романов. Наиболее известный автор – Амели Флеше. Термин «графический роман» появился совсем недавно и не случайно он вытеснят или конкурирует с термином «комикс». На российском рынке целый ряд издательств работает с комиксами и выбор весьма велик», – отметил Александров.
Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября. На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.
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