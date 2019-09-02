Исламовед рассказал о вкладе Пороховой в коранистику

На 79-м году жизни скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Валерия Иман Порохова. Она известна стихотворной переложением, «смысловым переводом» Корана на русский язык.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН рассказал о вкладе Валерии Пороховой в популяризацию ислама.

«Вклад Валерии Пороховой по-своему уникален. Самая главная ее заслуга в том, что свой перевод смыслов Корана она сумела максимально популяризировать. Она была одной из первых женщин, которые взяли на себя эту функцию, и сумела это очень удачно преподнести. Это был коммерчески очень успешный проект. Благодаря этому многие представители постсоветской интеллигенции смогли познакомиться со священным писанием мусульман. Это издание читали гораздо больше, чем академические переводы Корана. Она всегда подчеркивала, что ее перевод – это не перевод Корана, что это перевод смысла Корана. Она попыталась это сделать в максимально доступной форме. Она сумела создать мост между мусульманской культурой и русской интеллигенцией», - рассказал он.

Однако у академических ученых и традиционных мусульман были претензии к адаптации Пороховой.