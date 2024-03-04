Критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни

По его словам, с помощью новых песен, которые размещаются на музыкальных платформах, певица может вновь получать деньги за своё творчество.

«Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей дает ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у нёе нет», - указал он.

Бабичев также добавил, что публикация песен на стримингах станет мерилом популярности Пугачёвой, так как количество официальных прослушиваний напрямую влияет на чарты хит-парадов.

Ранее Пугачева марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня» на свои собственные стихи, которую обнародовал бывший муж певицы Филипп Киркоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

