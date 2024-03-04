Критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни
Народная артистка СССР Алла Пугачева уехав из России полностью лишилась заработка. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал музыкальный критик Евгений Бабичев.
По его словам, с помощью новых песен, которые размещаются на музыкальных платформах, певица может вновь получать деньги за своё творчество.
«Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей дает ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у нёе нет», - указал он.
Бабичев также добавил, что публикация песен на стримингах станет мерилом популярности Пугачёвой, так как количество официальных прослушиваний напрямую влияет на чарты хит-парадов.
Ранее Пугачева марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня» на свои собственные стихи, которую обнародовал бывший муж певицы Филипп Киркоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в первый уикенд
- Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО
- Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области
- Критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни
- Правнук Сталина предложил распустить ООН в открытом письме Лаврову
- Медведев: России все равно, кого изберут президентом США
- Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель
- Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
- В Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира
- СМИ: В 2024 году в России прекратят работу 15 банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru