Критик Бабичев назвал использование певцами фонограммы способом сохранения сил

Многие российские артисты поют под фонограмму, чтобы сохранить силы. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

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По его словам, организму любого исполнителя очень тяжело справляться с сольными выступлениями. Поэтому певцы используют полную или частичную фонограмму, чтобы восстановиться перед новыми выступлениями.

«Даже артисты, которые не любят фонограмму, прибегают к этому, чтобы совсем себя не загнать», - сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), по итогам 2023 года самым продаваемым исполнителем стала американская певица Тейлор Свифт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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