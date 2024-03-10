Критик Бабичев назвал использование певцами фонограммы способом сохранения сил
Многие российские артисты поют под фонограмму, чтобы сохранить силы. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.
По его словам, организму любого исполнителя очень тяжело справляться с сольными выступлениями. Поэтому певцы используют полную или частичную фонограмму, чтобы восстановиться перед новыми выступлениями.
«Даже артисты, которые не любят фонограмму, прибегают к этому, чтобы совсем себя не загнать», - сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.
По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), по итогам 2023 года самым продаваемым исполнителем стала американская певица Тейлор Свифт, передает «Радиоточка НСН».
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