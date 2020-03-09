Кристиан Бэйл станет злодеем в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром», который снимает кинокомпания Marvel. В Twitter издания Entertainment Tonight появилась такая информация со ссылкой на актрису Тессу Томпсон.
Американская актриса рассказала об этом в интервью журналисту во время премьеры третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Томпсон рассказывала о возобновлении работы над ее образом с киноновелле в качестве союзницы и напарницы Тора — Валькирии.
«Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!» — процитировала актрису Газета.ru.
Ранее НСН писала, что бритaнский aктер Кит Хaрингтон, который известен миру по роли Джонa Сноу в сериaле «Игрa престолов», сыгрaет в новом фильме Marvel Studios - The Eternals («Вечные»). Он сыгрaет супергероя Дейнa Уитмaнa, или Черного рыцaря.
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