Кристиан Бэйл станет злодеем в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром», который снимает кинокомпания Marvel. В Twitter издания Entertainment Tonight появилась такая информация со ссылкой на актрису Тессу Томпсон.

Американская актриса рассказала об этом в интервью журналисту во время премьеры третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Томпсон рассказывала о возобновлении работы над ее образом с киноновелле в качестве союзницы и напарницы Тора — Валькирии.