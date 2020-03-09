Кристиан Бэйл станет злодеем в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром», который снимает кинокомпания Marvel. В Twitter издания Entertainment Tonight появилась такая информация со ссылкой на актрису Тессу Томпсон.

Американская актриса рассказала об этом в интервью журналисту во время премьеры третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Томпсон рассказывала о возобновлении работы над ее образом с киноновелле в качестве союзницы и напарницы Тора — Валькирии.

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«Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!» — процитировала актрису Газета.ru.

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ФОТО: flickr.com
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