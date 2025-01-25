Кристен Стюарт появилась в клипе группы Lord Huron и приняла участие в записи
25 января 202515:15
Американская актриса Кристен Стюарт выпустила свой первый музыкальный релиз.
Артистка приняла участие в записи трека «Who Laughts Last» инди-рок-группы Lord Huron, а также снялась в клипе на новую песню.
Она исполнила разговорную часть трека, которая звучит во вступлении и в конце композиции.
Ранее стало известно, что легендарный музыкальный коллектив The Beatles номинировали на премию BRIT Awards - впервые с 1977 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru