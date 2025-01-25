Кристен Стюарт появилась в клипе группы Lord Huron и приняла участие в записи

Американская актриса Кристен Стюарт выпустила свой первый музыкальный релиз.

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Артистка приняла участие в записи трека «Who Laughts Last» инди-рок-группы Lord Huron, а также снялась в клипе на новую песню.

Она исполнила разговорную часть трека, которая звучит во вступлении и в конце композиции.

Ранее стало известно, что легендарный музыкальный коллектив The Beatles номинировали на премию BRIT Awards - впервые с 1977 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из клипа
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