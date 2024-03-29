Кристен Стюарт пообещала не сниматься в кинокомиксах студии Marvel

Американская актриса Кристен Стюарт объявила, что никогда не будет сниматься в кинокомиксах Marvel, сообщает Variety.

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По её словам, это просто кошмар. Стюарт уточнила, что она не против принять участие в крупнобюджетных проектах, но только не Marvel. Актриса подчеркнула, что готова поменять своё мнение, если изменится сама система.

Она рассказала, что хотела бы сыграть в одном из фильмов Греты Гервиг.

Ранее Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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