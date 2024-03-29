Кристен Стюарт пообещала не сниматься в кинокомиксах студии Marvel

По её словам, это просто кошмар. Стюарт уточнила, что она не против принять участие в крупнобюджетных проектах, но только не Marvel. Актриса подчеркнула, что готова поменять своё мнение, если изменится сама система.

Она рассказала, что хотела бы сыграть в одном из фильмов Греты Гервиг.

Ранее Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

