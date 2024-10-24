Крис Хемсворт может сыграть Прекрасного принца в новом фильме Disney
Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильмам «Тор» и «Хижина в лесу», может сыграть главную роль в фильме киностудии Disney, посвященному Прекрасному принцу, сообщает инсайдер Джефф Снейдер.
По его словам, режиссером картины выступит Пол Кинг. Он же вместе с Саймоном Фарнаби и Джоном Крокером напишет сценарий. Пока непонятно, будет ли кинолента анимационной.
Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что Прекрасный принц является персонажем сказки «Золушка». Некоторые источники все же говорят, что новая кинолента никак не будет связана с «Золушкой». Компания Disney пока никак не комментирует будущий проект.
Ранее стало известно, что Продюсерская компания Alcon Entertainment выпустившая фантастический фильм «Бегущий по лезвию 2049», подала в суд на Tesla и ее генерального директора Илона Маска, а также на Warner Bros. Discovery, напоминает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru