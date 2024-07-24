Криминальную драму с Кириллом Кяро и Марком Эйдельштейном представят в Выборге
Новую российскую криминальную драму о подростках «Наступит лето» впервые покажут 12 августа на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, сообщает ФОНТАНКА.ру.
В российский прокат фильм выйдет осенью 2024 года. Он стал дебютным для режиссера Кирилла Султанова. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Микита Воронов и Кирилл Кяро. По словам режиссера, его картина – бунт против привычного киноязыка.
«В фильме черно-белое изображение, необычные визуальные приемы и Марк Эйдельштейн в роли чистого зла — в общем, полный набор, чтобы запомниться зрителю», — рассказал Султанов.
Ранее стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru