Криминальную драму с Кириллом Кяро и Марком Эйдельштейном представят в Выборге

В российский прокат фильм выйдет осенью 2024 года. Он стал дебютным для режиссера Кирилла Султанова. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Микита Воронов и Кирилл Кяро. По словам режиссера, его картина – бунт против привычного киноязыка.

«В фильме черно-белое изображение, необычные визуальные приемы и Марк Эйдельштейн в роли чистого зла — в общем, полный набор, чтобы запомниться зрителю», — рассказал Султанов.

Ранее стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

