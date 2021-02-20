«Крепкий орешек» уступил «Офицерам». Озвучен рейтинг самых мужских фильмов

В преддверии Дня защитника Отечества киноканал «Синема» провел опрос, какой фильм можно назвать самым мужским.

Первое место занял фильм «Офицеры», на второй строчке расположился «Крепкий орешек», замкнули тройку лидеров «Неудержимые».

Почетное четвертое место досталось «Терминатору», а лента «Бойцовский клуб» оказался на пятой позиции.

В опросе приняли участие 877 респондентов в возрасте от 15 до 70 лет.

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ФОТО: flickr/Kenneth Lu
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