Красные туфельки из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион
Красные туфельки, в которых ходила главная героиня фильма «Волшебник страны Оз» в исполнении Джуди Гарленд, реализуют на аукционе Heritage Auctions, передает Independent.
Выставить на продажу туфельки Дороти планируют в декабре. До этого времени обувь примет участие в нескольких выставках, которые пройдут в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
На данный момент в мире существует четыре копии туфелек из «Волшебника страны Оз». Те, что окажутся на аукционе, считаются самыми хорошо сохранившимися. Именно их использовали для съемки крупным планом ног героини фильма.
Ранее аукционный дом Knight Frank выставил на торги лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru