Красные туфельки из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион

Выставить на продажу туфельки Дороти планируют в декабре. До этого времени обувь примет участие в нескольких выставках, которые пройдут в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

На данный момент в мире существует четыре копии туфелек из «Волшебника страны Оз». Те, что окажутся на аукционе, считаются самыми хорошо сохранившимися. Именно их использовали для съемки крупным планом ног героини фильма.

Ранее аукционный дом Knight Frank выставил на торги лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри, напоминает RT.

