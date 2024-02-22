Сценические сапоги Элтона Джона проданы на аукционе за $100 тысяч

Сценические сапоги британского музыканта Элтона Джона были проданы на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $100 тысяч, сообщил сайт «France 24».

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Накануне прошел первый аукцион из восьми, посвященный продаже коллекции вещей Элтона Джона. Самым дорогим лотом на нем стал триптих Banksy, который ушел за $2 млн.

Торги будут идти до конца февраля. На них будут выставлены вещи, сценические костюмы, музыкальные инструменты, мебель, произведения искусства и многое другое.

Ранее куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали за $306 тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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