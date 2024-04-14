СМИ: в сетку вещания телеканалов не включили программы к юбилею Пугачевой
14 апреля 202416:45
В сетке вещания российских федеральных телеканалов нет программ, посвященных юбилею певицы Аллы Пугачевой, пишет РИА Новости.
Примадонна отметит юбилей в понедельник, 15 апреля. Ей исполняется 75 лет.
Отмечается, что в 2019 году к 70-летию певицы Первый канал и «Россия 1» выпускали посвященные певице праздничные передачи и концерты.
По данным газеты «Комсомольская правда», за годы своей карьеры в СССР и России Пугачева заработала 14 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru