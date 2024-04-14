СМИ: в сетку вещания телеканалов не включили программы к юбилею Пугачевой

В сетке вещания российских федеральных телеканалов нет программ, посвященных юбилею певицы Аллы Пугачевой, пишет РИА Новости.

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Примадонна отметит юбилей в понедельник, 15 апреля. Ей исполняется 75 лет.

Отмечается, что в 2019 году к 70-летию певицы Первый канал и «Россия 1» выпускали посвященные певице праздничные передачи и концерты.

По данным газеты «Комсомольская правда», за годы своей карьеры в СССР и России Пугачева заработала 14 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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