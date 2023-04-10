Козловский не заявлен в спектаклях МХТ в апреле и мае

Актер Данила Козловский не был заявлен в составе постановки «Поколение Маугли» МХТ имени Чехова в апреле и мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Генпрокуратуру России попросили проверить Козловского по статье о дискредитации армии

«Данила Козловский не был заявлен в составе «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая», - уточнили в МХТ.

В театре отметили, что репертуар на июнь и июль пока не сформирован.

Пресс-секретарь и брат Данилы Козловского Егор Козловский заявил, что артист не уезжал из России. Так он отреагировал на требование депутатов Госдумы отменить спектакли с участием актера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АктерТеатрДанила Козловский

Горячие новости

Все новости

партнеры