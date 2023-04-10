Козловский не заявлен в спектаклях МХТ в апреле и мае
Актер Данила Козловский не был заявлен в составе постановки «Поколение Маугли» МХТ имени Чехова в апреле и мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
«Данила Козловский не был заявлен в составе «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая», - уточнили в МХТ.
В театре отметили, что репертуар на июнь и июль пока не сформирован.
Пресс-секретарь и брат Данилы Козловского Егор Козловский заявил, что артист не уезжал из России. Так он отреагировал на требование депутатов Госдумы отменить спектакли с участием актера, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru