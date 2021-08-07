Космонавт показал эмблему полета к МКС для съемки художественного кино

Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему полета для съемки первого художественного фильма в космосе, сообщает РИА Новости. Ему в октябре предстоит отправиться на корабле "Союз МС-19" на МКС с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Цель полета – создание картины прямо в космосе. По словам Антона Шкаплерова, на эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19".

Ранее киновед и кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с «Радиоточкой НСН» порассуждал о съемках фильма на МКС, настоящей смерти в кадре и роли воображения в кино.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:АктрисаСъемкиКинорежиссёрКосмос
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