«Космическую Одиссею» Кубрика в Москве покажут на языке оригинала

Культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» будет единственный раз показан в Москве на языке оригинала с русскими субтирами.

Спецпоказ состоится 20 июня 2021 года в Большом зале кинотеатра «Октябрь». Ленту представит и обсудит со зрителями профессор ВГИКа Евгений Жаринов.

По сюжету, экипаж космического корабля «Дискавери» — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 - должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей.

