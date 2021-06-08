«Космическую Одиссею» Кубрика в Москве покажут на языке оригинала
Культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» будет единственный раз показан в Москве на языке оригинала с русскими субтирами.
Спецпоказ состоится 20 июня 2021 года в Большом зале кинотеатра «Октябрь». Ленту представит и обсудит со зрителями профессор ВГИКа Евгений Жаринов.
По сюжету, экипаж космического корабля «Дискавери» — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 - должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей.
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