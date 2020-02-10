Корейский фильм «Паразиты» взял главный «Оскар»

Кинокартина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» отмечена премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм». У «Паразитов» ещё три награды – за лучший оригинальный сценарий, за лучшую режиссуру, а также как у лучшего зарубежного фильма.