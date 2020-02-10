Корейский фильм «Паразиты» взял главный «Оскар»

10 февраля 202008:33

Кинокартина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» отмечена премией «Оскар» в номинации «Лучший фильм». У «Паразитов» ещё три награды – за лучший оригинальный сценарий, за лучшую режиссуру, а также как у лучшего зарубежного фильма.

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«Оскар» за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс (фильм «Джокер»). Рене Зельвегер стала обладательницей «Оскара» за главную роль в фильме «Джуди».

Лучшим анимационным фильмом признана «История игрушек - 4». Премию за лучший саундтрек Американская академия кинематографических искусств и наук присудила Элтону Джону («Рокетмен»).

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ФОТО: flickr/prayitno
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