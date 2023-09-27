Корейский фантастический фильм «Луна» выйдет в российский прокат 28 сентября

Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил Ким Ен-хва. Ранее он работал над такими картинами, как «200 фунтов красоты» и «С Богами: Два мира». Главные роли в киноленте сыграли Соль Ген-гу и участник популярной музыкальной группы Exo То Ген-су.

Так, действие фильма разворачивается в 2029 году. На Луну отправляются трое космонавтов. В результате вспышки на Солнце многие системы на корабле выходят из строя. После аварии в живых остается только один участник миссии — молодой Хван Со У (То Ген-су).

Ранее сообщалось, что художественный фильм режиссера Валерия Переверзева «Брат 3» начнут показывать в кинотеатрах с 23 ноября. Дебютная лента Переверзева расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного. События развиваются в начале нулевых в Тамбове, передает «Радиоточка НСН».

