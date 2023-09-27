Корейский фантастический фильм «Луна» выйдет в российский прокат 28 сентября

Фантастическую драму южнокорейского производства «Луна» начнут показывать в российских кинотеатрах 28 сентября.

«Почетно!»: Герман-младший о фильме «Воздух» на Токийском кинофестивале

Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил Ким Ен-хва. Ранее он работал над такими картинами, как «200 фунтов красоты» и «С Богами: Два мира». Главные роли в киноленте сыграли Соль Ген-гу и участник популярной музыкальной группы Exo То Ген-су.

Так, действие фильма разворачивается в 2029 году. На Луну отправляются трое космонавтов. В результате вспышки на Солнце многие системы на корабле выходят из строя. После аварии в живых остается только один участник миссии — молодой Хван Со У (То Ген-су).

Ранее сообщалось, что художественный фильм режиссера Валерия Переверзева «Брат 3» начнут показывать в кинотеатрах с 23 ноября. Дебютная лента Переверзева расскажет о дочке генерала, которая влюбилась в уличного художника, и о банде брата-близнеца военного. События развиваются в начале нулевых в Тамбове, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКиноФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры