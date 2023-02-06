Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов

По его словам, это не отмена, а именно перенос, и концерты за пределами России возобновятся «когда придет более спокойное время».

«Все мои гастрольные планы не отменились, но переносятся... Потом, когда придёт время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее», — заключил музыкант.

Ранее один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от гастролей, в том числе тура по Великобритании и другим странам Европы, сообщает НСН.

