Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов
Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты, сообщает РИА Новости.
По его словам, это не отмена, а именно перенос, и концерты за пределами России возобновятся «когда придет более спокойное время».
«Все мои гастрольные планы не отменились, но переносятся... Потом, когда придёт время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее», — заключил музыкант.
Ранее один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от гастролей, в том числе тура по Великобритании и другим странам Европы, сообщает НСН.
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