Концертный директор назвал Шамана отталкивающим и обвинил в «звездной болезни»

Певец Шаман утратил прежнюю привлекательность для публики из-за перемен в поведении, заявил концертный директор Сергей Лавров в комментарии NEWS.ru. По его мнению, артист «зазвездился» и стал вызывать негативную реакцию у зрителей.

Лавров отметил, что, несмотря на музыкальные способности исполнителя, сейчас его манера поведения отталкивает людей. Он предположил, что певец мог столкнуться с проявлениями «звездной болезни» и утратил ту простоту, которая ранее привлекала к нему внимание. Продюсер подчеркнул, что делится личным мнением, основываясь на внешнем восприятии.

На концерте ко Дню России выступили Шаман и «Любэ»

Он также напомнил, что в начале карьеры Шаман исполнял каверы и активно стремился к сотрудничеству с известными артистами. В частности, Лавров вспомнил, как певец получил широкую известность после того, как Валерия разместила совместный кавер в социальных сетях, собравший миллионы просмотров.

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов), в последние годы стал заметной фигурой на российской сцене, однако одновременно с ростом популярности в адрес артиста участилась и критика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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