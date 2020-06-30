Концертный бизнес в России нашёл выход в формате «автопати»
Известный российский промоутер, руководитель группы компаний SAV Entertaiment и «Русский шоу-центр» Владимир Зубицкий рассказал НСН о новом для России формате концертов, который уже в июле смогут увидеть и услышать любители музыки.
Ещё с весны, в связи с противоэпидемиологическими мерами были запрещены к проведению массовые мероприятия. Из-за этого больше всего пострадала концертная сфера. Летом 2020 года были перенесены или отменены все офлайн концерты и фестивали.
Однако, уже в июле «Лужники» вновь собирают фанатов живых музыкальных концертов в новом неожиданном формате, который прозвали «автопати». Так, концертное агентство TCI и объединённая группа компаний SAV Entertaiment и «Русский шоу-центр» запустили совместный проект, в рамках которого организовали серию концертов в формате Drive-in. Серия мероприятий получила название Live & Drive и подразумевает под собой автомобильные концерты под открытым небом на парковке СК «Лужники».
Редакция НСН обратилась к известному российскому промоутеру, руководителю группы компаний SAV Entertaiment и «Русский шоу-центр» Владимиру Зубицкому с просьбой рассказать об ожиданиях от предстоящих мероприятий.
«Пока мы только пробуем это делать и в Москве это вообще первый раз делается. На сегодняшний день это самый большой автомобильный концерт в мире – до тысячи автомобилей. Это коммерческая история и мы это будем делать 10 дней на протяжении месяца. Самое главное, что нам разрешили их делать, ведь ничего другого нельзя. Думаем, что всё будет хорошо», - сказал Владимир Зубицкий.
Последним перенесённым фестивалем этим летом стал крупнейший фестиваль - «Нашествие - 2020», который теперь ожидается в июле 2021 года. Совсем недавно в эфире «Нашего радио» продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл и руководитель билетной дирекции фестиваля Владимир Антипов подробно рассказали, как перенос «Нашествия» скажется на уже приобретенных билетах, какие бонусные программы ждут гостей фестиваля и каких изменений стоит ждать от программы 2021 года. Расшифровку эфира читайте в материале НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Реэкспорт российских С-400 из Турции назвали невозможным
- Стало известно состояние подхватившей коронавирус жены Зеленского
- Шойгу: Испытания вакцины против COVID-19 завершатся к концу июля
- Младший сын Лукашенко поступил в лицей БГУ
- «Развлечения маргиналов»: Клишас ответил Рашкину на «могильщика выборов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru