Концертный бизнес в России нашёл выход в формате «автопати»

Ещё с весны, в связи с противоэпидемиологическими мерами были запрещены к проведению массовые мероприятия. Из-за этого больше всего пострадала концертная сфера. Летом 2020 года были перенесены или отменены все офлайн концерты и фестивали.

Однако, уже в июле «Лужники» вновь собирают фанатов живых музыкальных концертов в новом неожиданном формате, который прозвали «автопати». Так, концертное агентство TCI и объединённая группа компаний SAV Entertaiment и «Русский шоу-центр» запустили совместный проект, в рамках которого организовали серию концертов в формате Drive-in. Серия мероприятий получила название Live & Drive и подразумевает под собой автомобильные концерты под открытым небом на парковке СК «Лужники».

Редакция НСН обратилась к известному российскому промоутеру, руководителю группы компаний SAV Entertaiment и «Русский шоу-центр» Владимиру Зубицкому с просьбой рассказать об ожиданиях от предстоящих мероприятий.