Концерт Николая Носкова в Санкт-Петербурге перенесли из-за болезни артиста

Певец Николай Носков перенес концерт в Санкт-Петербурге с 29 марта на 12 апреля. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

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Выступление, которое должно было в марте пройти в «Лахта центре», перенесли из-за того, что исполнитель заболел бронхитом.

Осенью 2024 года артист IVAN (Александр Иванов) представил дуэт с Николаем Носковым «На меньшее я не согласен», который стал саундтреком к сериалу «Последний Богатырь. Наследие».

Как рассказал «Радиоточке НСН» продюсер певца IVAN Виктор Дробыш, обновленная версия известной песни в совместном исполнении заиграла новыми красками.

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ФОТО: РИА Новости
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