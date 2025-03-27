Концерт Николая Носкова в Санкт-Петербурге перенесли из-за болезни артиста

Выступление, которое должно было в марте пройти в «Лахта центре», перенесли из-за того, что исполнитель заболел бронхитом.

Осенью 2024 года артист IVAN (Александр Иванов) представил дуэт с Николаем Носковым «На меньшее я не согласен», который стал саундтреком к сериалу «Последний Богатырь. Наследие».

Как рассказал «Радиоточке НСН» продюсер певца IVAN Виктор Дробыш, обновленная версия известной песни в совместном исполнении заиграла новыми красками.

