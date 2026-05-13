Концерт Metallica вызвал землетрясение в Греции

Сейсмическую активность зафиксировали во время концерта группы Metallica в греческих Афинах. Об этом сообщает издание Ekathimerini, ссылаясь на данные Афинского геодинамического института.

Концерт Тейлор Свифт стал причиной небольшого землетрясения в Швейцарии

Концерт состоялся 9 мая на Олимпийском стадионе. Выступление Metallica посетили свыше 80 тысяч зрителей.

Из-за события оборудование по мониторингу землетрясений зафиксировало небольшие треморы. Сейсмологи заявили о «концертных толчках», которые вызваны согласованными перемещениями людей на мероприятии.

В мае прошлого года специалисты зафиксировали небольшое землетрясение из-за концерта Metallica в американском штате Вирджиния, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:МузыкаЗемлетрясениеГрецияКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры