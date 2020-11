Концерт Metallica помог собрать 1,3 млн долларов на благотворительность

Американская метал-группа Metallica в ходе благотворительного концерта собрала более миллиона долларов, сообщает издание NME.

Выступление было записано 14 ноября в студии группы в Калифорнии. Metallica исполнила 14 песен, в числе которых — акустические версии треков Blackened и Now that we’re dead, а также кавер-версии композиций Deep Purple и Боба Сигера.

Собранные группой 1,3 миллиона долларов были перечислены их благотворительному фонду All Within My Hands. Все средства пойдут на поддержку программ организации по содействию обучению и противоборству нехватке продовольствия, а также на борьбу с коронавирусом и природными катастрофами.

Группа Metallica регулярно помогает различным благотворительным фондам. Так, во время своего европейского тура в 2019 году музыканты пожертвовали более 1,5 млн долларов организациям из Великобритании, Германии, Финляндии, Румынии и других государств Европы.