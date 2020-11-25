Концерт Metallica помог собрать 1,3 млн долларов на благотворительность
Американская метал-группа Metallica в ходе благотворительного концерта собрала более миллиона долларов, сообщает издание NME.
Выступление было записано 14 ноября в студии группы в Калифорнии. Metallica исполнила 14 песен, в числе которых — акустические версии треков Blackened и Now that we’re dead, а также кавер-версии композиций Deep Purple и Боба Сигера.
Собранные группой 1,3 миллиона долларов были перечислены их благотворительному фонду All Within My Hands. Все средства пойдут на поддержку программ организации по содействию обучению и противоборству нехватке продовольствия, а также на борьбу с коронавирусом и природными катастрофами.
Группа Metallica регулярно помогает различным благотворительным фондам. Так, во время своего европейского тура в 2019 году музыканты пожертвовали более 1,5 млн долларов организациям из Великобритании, Германии, Финляндии, Румынии и других государств Европы.
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