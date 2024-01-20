Концерт Лолиты отменили в Новосибирске

О причинах на сайте культурного центра не сообщается. Мероприятие должно было пройти 31 марта. Отмечается, что приобретенные билеты можно вернуть.

Ранее Милявская пошутила, что после отмены ее концертов будет зарабатывать на своих интимных фотографиях, публикуя их на профильной платформе OnlyFans.

По оценке продюсера Сергея Дворцова, отмена концертов обошлась Лолите в семь миллионов рублей. Последствия рестрикций для нее коллектива Дворцов назвал ужасными, передает «Радиоточка НСН».

