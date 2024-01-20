Концерт Лолиты отменили в Новосибирске
Концерт российской певицы Лолиты Милявской в честь её 60-летия отменили в Новосибирске.
О причинах на сайте культурного центра не сообщается. Мероприятие должно было пройти 31 марта. Отмечается, что приобретенные билеты можно вернуть.
Ранее Милявская пошутила, что после отмены ее концертов будет зарабатывать на своих интимных фотографиях, публикуя их на профильной платформе OnlyFans.
По оценке продюсера Сергея Дворцова, отмена концертов обошлась Лолите в семь миллионов рублей. Последствия рестрикций для нее коллектива Дворцов назвал ужасными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров
- Концерт Лолиты отменили в Новосибирске
- Лукашенко получил травму во время колки дров
- Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» Алексей Сдобнов нашли мертвым в машине
- Кошачьи слезы: Гибель Твикса привела к изменениям правил на железной дороге
- Гагин: ВС РФ прорвали оборону украинских сил на ряде участков под Донецком
- Корабль Crew Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
- Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных всех россиян
- Минобороны Словакии: страна осталась без ПВО из-за поставок Киеву
- Не выдерживает конкуренции: Эксперты призывают россиян отказаться от доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru