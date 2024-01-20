Концерт Лолиты отменили в Новосибирске

Концерт российской певицы Лолиты Милявской в честь её 60-летия отменили в Новосибирске.

Концерт Лолиты отменили в Омске

О причинах на сайте культурного центра не сообщается. Мероприятие должно было пройти 31 марта. Отмечается, что приобретенные билеты можно вернуть.

Ранее Милявская пошутила, что после отмены ее концертов будет зарабатывать на своих интимных фотографиях, публикуя их на профильной платформе OnlyFans.

По оценке продюсера Сергея Дворцова, отмена концертов обошлась Лолите в семь миллионов рублей. Последствия рестрикций для нее коллектива Дворцов назвал ужасными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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