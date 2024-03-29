Константин Богомолов призвал вкладывать больше денег в подготовку постановщиков
В России остро назрела потребность на законодательном уровне проработать программу для театральных постановщиков-дебютантов, а также технических специалистов, в том числе, звуковиков и художников по свету, заявил художественный руководитель московского театра «На Малой Бронной» Константин Богомолов в рамках круглого стола «Театр и благотворительность» Фонда исторических, культурных и образовательных инициатив имени Ивана Бецкого, сообщает газета «Культура».
По его словам, без этого не будет событий в российском театре и кино. Богомолов отметил, что хорошо подготовленный специалист снижает последующие затраты и государства, и бизнеса, увеличивает энергообмен и число зрителей в театрах и кинозалах.
«Это очень важная вещь», — подчеркнул режиссер.
Ранее Константин Богомолов призвал «особых русских» отбросить презрение к своей стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru