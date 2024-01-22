Конкурс чтецов к 100-летию Астафьева впервые пройдёт на родине писателя

Конкурс чтецов произведений Виктора Астафьева впервые состоится в Красноярском крае по случаю 100-летия писателя. Событие анонсировал ТАСС заведующий отделом Литературного музея имени Астафьева Александр Черепанов.

Участникам творческого состязания предстоит продекламировать отрывки или целые произведения писателя. Заявки на участие в конкурсе можно подать до конца февраля. Конкурс объединит три номинации - индивидуальное чтение, коллективное чтение по ролям, а также семейное чтение. "

Конкурсные чтения назначены на 2 марта. Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка в Красноярском крае. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя.

