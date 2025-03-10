Композитор Зацепин рассказал, как пишет музыку

Придумывать мелодию на стихи намного сложнее. Об этом в интервью «Известиям» заявил Герой Труда, народный артист РФ, композитор Александр Зацепин.

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Музыкант, 10 марта 2025 года отмечающий 99-летие, рассказал, что пишет музыку по-разному. Порой случалось так, что идея приходила к нему во сне, например, к фильму «Красная палатка» (1969) про Северный полюс.

«Я лежал на диване и представлял снежную пустыню, одиночество, пустоту, холод. Так и родилась тема. Я встал, сыграл на рояле и записал её», — заключил композитор.

Ранее Зацепин, написавший, в том числе, музыку к комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», выступил против создания пародийных ремейков на советские фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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