Композитор Зацепин против создания ремейка на фильм «Бриллиантовая рука»

Советский и российский композитор Александр Зацепин, написавший, в том числе, музыку к комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», выступил против создания пародийных ремейков на советские фильмы, сообщает «Абзац».

ТНТ снимет пародию на «Бриллиантовую руку»

Он подчеркнул, что подобные картины ему категорически не нравятся. Зацепин назвал кощунством пародии на таких актеров, как Юрий Никулин. По мнению композитора, они не будут иметь успеха у телезрителей.

«Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор», — добавил Зацепин.

Ранее кинокритик Шпагин предрек провал пародии ТНТ на «Бриллиантовую руку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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