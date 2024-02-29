Композитор Зацепин против создания ремейка на фильм «Бриллиантовая рука»

Он подчеркнул, что подобные картины ему категорически не нравятся. Зацепин назвал кощунством пародии на таких актеров, как Юрий Никулин. По мнению композитора, они не будут иметь успеха у телезрителей.

«Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор», — добавил Зацепин.

Ранее кинокритик Шпагин предрек провал пародии ТНТ на «Бриллиантовую руку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

