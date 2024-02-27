ТНТ снимет пародию на «Бриллиантовую руку»

Телеканал ТНТ работает над пародией на культовую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Как сообщает ТАСС, об этом заявила директор канала Тина Канделаки.

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По её словам, над проектом работает команда авторов двух предыдущих новогодних фильмов канала: «Самоирония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!». В частности, режиссёрами пародии, которая выйдет 31 декабря 2024 года, выступили Миша Семичев и Роман Ким.

«Новый новогодний фильм 2024 года пока идёт под рабочим названием «Бриллиантовая рука». Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актёрами уже идут переговоры. Будет смешно», - заключила Канделаки.

Ранее актёр Никита Кологривый заменил певца Филиппа Киркорова в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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