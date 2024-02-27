ТНТ снимет пародию на «Бриллиантовую руку»
Телеканал ТНТ работает над пародией на культовую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Как сообщает ТАСС, об этом заявила директор канала Тина Канделаки.
По её словам, над проектом работает команда авторов двух предыдущих новогодних фильмов канала: «Самоирония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!». В частности, режиссёрами пародии, которая выйдет 31 декабря 2024 года, выступили Миша Семичев и Роман Ким.
«Новый новогодний фильм 2024 года пока идёт под рабочим названием «Бриллиантовая рука». Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актёрами уже идут переговоры. Будет смешно», - заключила Канделаки.
Ранее актёр Никита Кологривый заменил певца Филиппа Киркорова в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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