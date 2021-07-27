Композитор Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены

Латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс заявил о готовности уйти со сцены, сообщает журнал Kas Jauns.

Музыкант отметил, что ранее анонсировал прекращение концертной деятельности, но в этот раз действительно готов попрощаться со сценой по состоянию здоровья.

«У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье — мои ноги работают не так хорошо, как должны бы», — заявил Паулс.

Композитор добавил, что запланированные на лето концерты, посвященные его 85-летию, станут своего рода прощанием с публикой. По словам Паулса, ему становится сложно «участвовать в таких масштабных программах и организовывать их».

«Я не хочу спекулировать на этом, как многие мои коллеги, которые каждый год прощались со зрителями, но потом все равно возвращались, и это уже смешно», — отметил музыкант.

Раймонд Паулс родился в 1936 году в Риге. Уже во время учебы в Латвийской консерватории (1953—1958) музыкант выступал в качестве пианиста в эстрадных оркестрах. С 1967 года Паулс являлся членом Союза композиторов и Союза кинематографистов Латвийской ССР, возглавлял эстрадные и джаз-оркестры. В последнее десятилетие Паулс выступал в основном как пианист.

Композитор написал множество эстрадных хитов и музыки к фильмам: его песни исполняли в том числе Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Эдита Пьеха.

