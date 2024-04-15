Композитор Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой

Композитор, пианист Раймонд Паулс рассказал о сложных отношениях с певицей Аллой Пугачевой. Народный артист СССР поделился воспоминаниями с сайтом AIF.ru.

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Как отметил 88-летний Паулс, написавший многие хиты Пугачевой, сотрудничество артистки и композитора перемежалось крупными ссорами. После конфликтов Паулс и Пугачева могли подолгу не общаться. Композитор вспомнил, что однажды певица приехала на гастроли в Ригу и даже не пригласила на концерты автора своих популярных песен.

«Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», — отметил Паулс.

Тем не менее, народный артист СССР поделился, что все плохое теперь в прошлом.

«С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», — заявил композитор.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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