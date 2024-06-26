Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски»

По его словам, решение было принято им на фоне событий в России и на Украине, а также дела в отношении создателей спектакля «Финист — Ясный сокол», также являющегося лауреатом «Золотой маски».

«Конечно, принять эту «Маску» я не могу... лично для меня сегодня «Маска» стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», - написал Курляндский.

Ранее Член жюри премии «Золотая маска» Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что сейчас премия переживает переходный период.

