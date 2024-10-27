Композитор Евгений Елисеенков умер в возрасте 66 лет

Белорусский композитор и исполнитель Олег Елисеенков умер на 67-м году жизни. Об этом сообщило Министерство культуры Белоруссии.

Умер скрипач-виртуоз Алексей Дулькевич

Причина смерти не названа. Информация о месте похорон появится позже.

В белорусском Минкульте выразили соболезнования родным и близким Елисеенкова.

Композитор начал творческую деятельность после окончания музыкального колледжа в 1973 году. Он писал музыку и песни для многих белорусских исполнителей, включая группу «Сябры», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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