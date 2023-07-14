Композитор Дунаев: Николай Дроздов отравился и проведет в больнице несколько дней

По его словам, сейчас телеведущий чувствует себя отлично. С Дроздовым были рядом супруга и дочь.

Дунаев сказал, что Дроздов что-то не то съел, поэтому пришлось обратиться к медикам. Врачи провели все необходимые процедуры. Телеведущий останется в больнице под наблюдением специалистов на несколько дней, отметил Дунаев.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал о госпитализации Дроздова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

