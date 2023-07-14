Композитор Дунаев: Николай Дроздов отравился и проведет в больнице несколько дней
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в больницу с отравлением, рассказал «Газете.Ru» друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
По его словам, сейчас телеведущий чувствует себя отлично. С Дроздовым были рядом супруга и дочь.
Дунаев сказал, что Дроздов что-то не то съел, поэтому пришлось обратиться к медикам. Врачи провели все необходимые процедуры. Телеведущий останется в больнице под наблюдением специалистов на несколько дней, отметил Дунаев.
Ранее Telegram-канал «112» сообщал о госпитализации Дроздова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru