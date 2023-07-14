Композитор Дунаев: Николай Дроздов отравился и проведет в больнице несколько дней

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в больницу с отравлением, рассказал «Газете.Ru» друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

По его словам, сейчас телеведущий чувствует себя отлично. С Дроздовым были рядом супруга и дочь.

Дунаев сказал, что Дроздов что-то не то съел, поэтому пришлось обратиться к медикам. Врачи провели все необходимые процедуры. Телеведущий останется в больнице под наблюдением специалистов на несколько дней, отметил Дунаев.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал о госпитализации Дроздова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеГоспитализацияНиколай Дроздов

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