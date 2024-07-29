Композитор Алан Сильвестри напишет музыку к новым «Мстителям»
Американский композитор Алан Сильвестри в своих соцсетях объявил, что напишет саундтрек к новым частям франшизы «Мстители».
В Marvel напомнили, что музыкант уже сотрудничал со студией. В частности, он написал музыку к фильмам «Мстители», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Также авторству Сильвестри принадлежит саундтрек к таким культовым лентам, как «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». Теперь ему предстоит написать музыку к фильмам «Мстители: Судный день» и «Мстители» - «Тайные войны», которые выйдут в 2026 и 2027 году, соответственно.
Ранее актёр Роберт Дауни - младший, ранее игравший в «Мстителях» Железного человека, объявил, что исполнит в новых частях роль главного злодея - Доктора Дума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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