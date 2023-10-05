«Уральские пельмени» готовят новое шоу
5 октября 202317:27
Участники шоу «Уральские пельмени» выпустят научно-популярный проект, сообщили в пресс-службе телеканала СТС.
Отмечается, что новое шоу будет называться «Уральские умельцы» и выйдет в эфире телеканала 22 октября в 10:30.
В шоу примут участие Дмитрий Брекоткин, Ева Жук, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. По сюжету проекта герои будут создавать сказочные сюжеты и воплощать их в реальности.
Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru