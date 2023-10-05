«Уральские пельмени» готовят новое шоу

Отмечается, что новое шоу будет называться «Уральские умельцы» и выйдет в эфире телеканала 22 октября в 10:30.

В шоу примут участие Дмитрий Брекоткин, Ева Жук, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов. По сюжету проекта герои будут создавать сказочные сюжеты и воплощать их в реальности.

Накануне в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой», передает «Радиоточка НСН».

